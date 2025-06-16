Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times Of Israel.

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Где сейчас Али Хаменеи

Хотя Израиль нанес удары по многим иранским чиновникам, убил главу разведки и уничтожает военное командование Ирана, Али Хаменеи жив.

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи эвакуировали в подземный бункер на северо-востоке Тегерана через несколько часов после того, как Израиль начал удары в пятницу, сообщает Iran International со ссылкой на два информированных источника в стране. По словам источников, Хаменеи вместе со всей своей семьей находится в бункере в Лавизане. Он искал убежища в этом бункере, когда Иран начал атаки на Израиль в апреле 2024 года и октябре,

– говорится в заметке.

Где расположен район Лавизан в Тегеране, в котором находится Али Хаменеи: смотрите на карте

Дипломатический источник на Ближнем Востоке рассказал журналистам, что Израиль специально не убил Хаменеи в первую ночь операции "Восходящий лев". Тель-Авив дает Хаменеи последний шанс полностью отказаться от своей программы обогащения урана.

Интересно, что сначала речь шла о том, что Трамп "забраковал" план убийства Хаменеи. Но Нетаньяху опроверг эту информацию. Впрочем, Израиль не исключает сценария, при котором может ликвидировать главу Ирана.