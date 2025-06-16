Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times Of Israel.

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Де зараз Алі Хаменеї

Хоча Ізраїль завдав ударів по багатьох іранських чиновниках, убив очільника розвідки та знищує військове командування Ірану, Алі Хаменеї живий.

Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї евакуювали до підземного бункера на північному сході Тегерана через кілька годин після того, як Ізраїль розпочав удари у п'ятницю, повідомляє Iran International з посиланням на два поінформовані джерела в країні. За словами джерел, Хаменеї разом з усією своєю родиною перебуває в бункері в Лавізані. Він шукав притулку в цьому бункері, коли Іран розпочав атаки на Ізраїль у квітні 2024 року та жовтні,

– мовиться в дописі.

Де розташований район Лавізан у Тегерані, в якому перебуває Алі Хаменеї: дивіться на карті

Дипломатичне джерело на Близькому Сході розповіло журналістам, що Ізраїль спеціально не вбив Хаменеї в першу ніч операції "Висхідний лев". Тель-Авів дає Хаменеї останній шанс повністю відмовитися від своєї програми збагачення урану.

Цікаво, що спершу ішлося про те, що Трамп "забракував" план убивства Хаменеї. Але Нетаньягу спростував цю інформацію. Втім, Ізраїль не виключає сценарію, за якого може ліквідувати очільника Ірану.