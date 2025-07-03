Никакого прогресса, – Трамп прокомментировал разговор с Путиным
Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с Владимиром Путиным 3 июля. Они обсуждали, в частности, Украину.
По словам американского президента, беседа не принесла никакого прогресса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа в эфире FoxNews.
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Что сказал Трамп о разговоре с Путиным
Трамп рассказал, что телефонный разговор с российским диктатором был достаточно длинным, и они обсудили много вопросов. В частности, речь шла об Иране и войне России с Украиной.
И я не доволен этим. Я не доволен прогрессом в переговорах с ним по соглашению с Украиной,
– сказал Трамп.
Журналисты поинтересовались, чувствует ли он, что удалось достичь какого-то прогресса.
"Нет, сегодня я не достиг с ним никакого прогресса", – сказал Трамп.
Трамп прокомментировал разговор с Путиным: смотрите видео
К слову, помощник Путина Ушаков рассказал, что глава Кремля якобы не против продолжать переговоры, но при этом Россия не собирается отступать от цели так называемой "сво".