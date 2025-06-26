CNN выяснило, чем Трамп планирует подкупить Иран, чтобы тот отказался от создания ядерки

Вашингтон продолжает надеяться на заключение новой ядерной сделки с Ираном. СМИ раскрыли, на какие уступки готова пойти администрация Трампа, чтобы отговорить Тегеран от дальнейшего обогащения урана.

Ключевые представители США и Ближнего Востока вели тайные переговоры с иранской стороной, даже несмотря на серию ударов между Израилем и Ираном в течение последних двух недель, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как США хотят подкупить Иран

Вашингтон хочет, чтобы Тегеран отказался от обогащения урана. Взамен США и союзники готовы предложить Ирану ряд стимулов. Представители администрации Трампа отметили, что обсуждается несколько предварительных предложений. Они являются черновыми и могут измениться. Речь идет о:

инвестиции в размере 20 – 30 миллиардов долларов в новую ядерную программу Ирана без обогащения урана, которая будет использоваться исключительно в мирных целях. Эти деньги не будут предоставляться непосредственно США. Ожидается, что финансирование возьмут на себя арабские партнеры. Подобные инвестиции уже обсуждались в предыдущих раундах переговоров;

потенциальном снятии некоторых санкций;

разблокировании 6 миллиардов долларов, которые сейчас заморожены на зарубежных счетах Ирана.

союзники США в Персидском заливе профинансируют преобразование объекта Фордо, заменив его на программу без обогащения. Мог бы Иран и дальше пользоваться объектом, пока не ясно – как и степень серьезности этого предложения.

Детали будущих предложений Ирана были частично согласованы во время тайной многочасовой встречи в Белом доме в прошлую пятницу между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и партнерами из стран Персидского залива – за день до авиаударов США по Ирану.

Условия, наработанные на встрече с Уиткоффом, активно обсуждаются с Ираном через посредников в регионе, преимущественно Катаром. Именно Катар сыграл ключевую роль в достижении хрупкого перемирия между Ираном и Израилем на этой неделе и тесно сотрудничает с США для предотвращения дальнейших боевых действий.

США, возможно, смогут предложить Ирану официальный документ с условиями. Трамп заявил, что делегации США и Ирана встретятся на следующей неделе. В то же время представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сказал, что не слышал о таких переговорах. На сегодня конкретной даты встречи не установлено.

Напомним, что до начала военной операции Израиля США и Иран провели 5 раундов переговоров в попытке заключить новую ядерную сделку. Ожидалось, что во время шестого раунда в Омане Иран ответит на предложение США, однако переговоры сорвались из-за израильских ударов. Дональд Трамп надеется, что после событий последних двух недель Иран может быть более склонным принять американские условия и свернуть деятельность, которая могла бы привести к созданию ядерного оружия.