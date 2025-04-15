США предлагали Ирану передать запасы обогащенного урана в Россию, – The Guardian
- США предложили Ирану передать запасы обогащенного урана в третью страну, например, в Россию, чтобы свернуть ядерную программу Тегерана.
- Вопрос обсуждался во время непрямых переговоров в Омане, где участвовали глава МИД Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.
Соединенные Штаты предложили Ирану передать запасы обогащенного урана в третью страну, например, в Россию. Таким образом Вашингтон в очередной раз пытается свернуть ядерную программу Тегерана.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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США и Иран провели непрямые переговоры
Вопрос передачи запасов обогащенного урана обсуждался во время непрямых переговоров в Омане 12 апреля. Во встрече принимал участие глава МИД Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.
По словам журналистов, этот вопрос рассматривается как одно из главных препятствий на пути к будущей ядерной сделки между США и Ираном.
Иран утверждает, что запасы урана, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в стране под строгим наблюдением МАГАТЭ,
– говорится в материале.
В Тегеране считают это мерой предосторожности на случай, если будущая администрация США решит выйти из соглашения, как это сделал президент США Дональд Трамп во время своей первой каденции в 2018 году. Также в Иране подчеркивают: если запасы будут вывезены, а США снова сорвут соглашение, стране придется восстанавливать программу обогащения урана с нуля.
Отмечается, что следующая встреча американской и иранской сторон по вероятной ядерной сделки состоится 19 апреля в Риме.