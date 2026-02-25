Не может быть использована, – Китай об обвинении России в ядерном оружии "для Украины"

Китай не владеет информацией о возможной "передаче" ядерного оружия Украине от Франции и Великобритании. Ранее подобные обвинения выдвинула Россия.

Такую информацию сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, об этом пишет Global Times.

Как Китай прокомментировал зави о ядерном оружии?

Реагируя на обвинения России о возможности передачи ядерного оружия или связанного с ним потенциала Украине от Франции и Великобритании, пресс-секретарь китайского ведомства отметила, что "не имеет соответствующей информации".

Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены,

– заявила Мао Нин.

Напомним, до этого российская разведка заявила, что Великобритания и Франция якобы планируют передать Украине ядерное оружие, скрывая это под собственные разработки Украины. Кремль пригрозил противникам и призвал к реакции.

Отметим также, что Великобритания и Франция являются единственными странами в Европе, которые обладают ядерным оружием. Вместе с США, которые имеют наибольший потенциал, они обеспечивают ядерное сдерживание для всего НАТО.

Как реагируют на обвинения России?