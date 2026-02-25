Не может быть использована, – Китай об обвинении России в ядерном оружии "для Украины"
- Китай заявил, что не располагает информацией о возможной передаче ядерного оружия Украине от Франции и Великобритании.
- Пекин подчеркнул важность соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.
Китай не владеет информацией о возможной "передаче" ядерного оружия Украине от Франции и Великобритании. Ранее подобные обвинения выдвинула Россия.
Такую информацию сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, об этом пишет Global Times.
Как Китай прокомментировал зави о ядерном оружии?
Реагируя на обвинения России о возможности передачи ядерного оружия или связанного с ним потенциала Украине от Франции и Великобритании, пресс-секретарь китайского ведомства отметила, что "не имеет соответствующей информации".
Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены,
– заявила Мао Нин.
Напомним, до этого российская разведка заявила, что Великобритания и Франция якобы планируют передать Украине ядерное оружие, скрывая это под собственные разработки Украины. Кремль пригрозил противникам и призвал к реакции.
Отметим также, что Великобритания и Франция являются единственными странами в Европе, которые обладают ядерным оружием. Вместе с США, которые имеют наибольший потенциал, они обеспечивают ядерное сдерживание для всего НАТО.
Как реагируют на обвинения России?
Президент Владимир Зеленский назвал вышеупомянутые обвинения выдумкой. По его мнению, таким образом Москва пытается политически давить перед предстоящими трехсторонними переговорами об окончании войны.
Представитель британского премьера Стармера отметил, что ложь о ядерных бомбах это "очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от его ужасных действий в Украине". МИД Украины тоже назвало заявление абсурдным.
К слову, ранее аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя заявление России, сообщили, что Москва может использовать угрозу радиологического инцидента в Украине для информационного давления и дискредитации Киева.