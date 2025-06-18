МАГАТЭ ответило, имеет ли доказательства разработки Ираном ядерного оружия

Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив страну в приближении к разработке ядерного оружия. Однако МАГАТЭ заявили, что не имеют доказательств этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в эфире Bloomberg Television.

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Что в МАГАТЭ думают о ядерной программе Ирана

По словам Гросси, ни одна страна мира, кроме Ирана, не обогащает уран на уровне 60%, что технически почти эквивалентно 90%, необходимым для создания ядерного оружия.

Мы – инспекторы, а не политические аналитики или национальные политические чиновники, поэтому нам нужны конкретные доказательства, чтобы утверждать, что существует активная программа по созданию ядерного оружия, которой мы не видели,

– подчеркнул Гросси.

Однако гендиректор МАГАТЭ признал, что действительно Иран имеет "все кусочки пазла" для создания ядерного оружия. Хотя иранские чиновники в разговоре с ним убеждали, что такое вооружение несовместимо с исламом.

Гросси подтвердил, что ударом Израиля по ядерному объекту в Натанзе полностью разрушена наземная часть обогатительного комплекса и операционный зал. Ядерное загрязнение произошло внутри объекта, поэтому угрозы для людей нет.

По словам гендиректора МАГАТЭ, из-за атаки была выведена из строя энергетическая инфраструктура, которая питает системы для обогащения урана под землей.

Ядерный объект Ирана городе Исфахан, который тоже оказался под ударом, получил не такие повреждения. По словам главы МАГАТЭ, важнейшие части этого объекта расположены глубоко под землей в горах.