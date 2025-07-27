"Насколько же надо быть глупыми": Трамп возмущен Ираном из-за "ядерки"

В конце июня 2025 года США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. Трамп возмущен намерением Тегерана продолжать обогащение урана.

Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает 24 Канал.

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Что Трамп думает о действиях Ирана?

Дональд Трамп заявил, что США не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие. По его словам, Тегеран получил "очень сильную взбучку не безосновательно".

Однако иранцы до сих пор говорят об обогащении урана – Трамп заметил, что не знает того, кто бы делал так, как делают они.

Я имею в виду, кто бы такое делал – только что вышли из чего-то настолько плохого, и они говорят: "Мы хотим продолжить обогащение". Кто бы такое сказал? Насколько же надо быть глупым, чтобы такое сказать? Поэтому мы не позволим, чтобы это произошло,

– указал он.

К слову, ранее Дональд Трамп уже предполагал, что Вашингтон может повторно ударить по ядерным объектам Ирана. По его словам, пока объекты уничтожены, однако США "сделают это снова, если будет нужно".