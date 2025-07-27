Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає 24 Канал.

Дивіться також Сатаністи, секти й таємна війна Трампа: як теорії змов роз'їдають Америку зсередини

Що Трамп думає про дії Ірану?

Дональд Трамп заявив, що США не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю. За його словами, Тегеран отримав "дуже сильного прочухана не безпідставно".

Однак іранці досі говорять про збагачення урану – Трамп зауважив, що не знає того, хто б робив так, як роблять вони.

Я маю на увазі, хто б таке робив – щойно вийшли з чогось настільки поганого, і вони кажуть: "Ми хочемо продовжити збагачення". Хто б таке сказав? Наскільки ж треба бути дурним, щоб таке сказати? Тож ми не дозволимо, щоб це сталося,

– вказав він.

До слова, раніше Дональд Трамп уже припускав, що Вашингтон може повторно вдарити по ядерних об'єктах Ірану. За його словами, наразі об'єкти знищено, проте США "зроблять це знову, якщо буде потрібно".