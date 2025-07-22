Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Трамп про Іран?

Глава Білого дому згадав слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі про дуже серйозні пошкодження та руйнування ядерних об'єктів країни.

Звичайно, що так, як я і казав (об'єкти знищено – 24 Канал), і ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!

– заявив Трамп.

Він також жорстко розкритикував телекомпанію CNN, яка спочатку сумнівалася в його інформації щодо результатів операції.

Американський лідер вважає, що "фальшиві новини CNN мають негайно звільнити свого брехливого репортера і попросити вибачення" в нього та "чудових пілотів, які знищили ядерні об’єкти Ірану". На думку Трампа, CNN є каналом, який дуже програє за рейтингами, як і канал MSDNC.

Нагадаємо, що раніше президент США розповів про успішну атаку на ядерні об'єкти в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкти, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан. Американський лідер вважає, що цей момент є історичним не лише для Сполучених Штатів та Ізраїлю, а й для всього світу.