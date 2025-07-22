Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что сказал Трамп об Иране?

Глава Белого дома вспомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.

Конечно, что так, как я и говорил (объекты уничтожены – 24 Канал), и мы сделаем это снова, если потребуется!

– заявил Трамп.

Он также жестко раскритиковал телекомпанию CNN, которая сначала сомневалась в его информации о результатах операции.

Американский лидер считает, что "фальшивые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого репортера и попросить прощения" у него и "замечательных пилотов, которые уничтожили ядерные объекты Ирана". По мнению Трампа, CNN является каналом, который очень проигрывает по рейтингам, как и канал MSDNC.

Напомним, что ранее президент США рассказал об успешной атаке на ядерные объекты в Иране. По его словам, американские самолеты поразили три объекта, в частности Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер считает, что этот момент является историческим не только для Соединенных Штатов и Израиля, но и для всего мира.