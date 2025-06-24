США уничтожили оборудование Ирана для производства ядерного оружия, –Вэнс

Иран больше не способен создать ядерное оружие. В Вашингтоне убеждены, что критическое оборудование уничтожено, а ядерный потенциал Тегерана ликвидирован.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian і CNN. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Иран больше не способен изготовить ядерное оружие после ударов США.

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Иран больше не способен изготовить ядерное оружие

По его словам, ранее Иран был на грани создания ядерного оружия. Но после последних ударов США, Вэнс считает, что страна потеряла критически важное оборудование.

Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили,

– сказал он.

Несмотря на это, Вэнс не уточнил, знает ли администрация Трампа, где хранится иранский высокообогащенный уран. Он назвал этот вопрос "не ключевым".

Нашей целью было похоронить уран, и я действительно считаю, что уран похоронен,

– добавил Вэнс.

По информации CNN США не ударили по одному из трех главных объектов программы, а потому остается вопрос – действительно ли Иран потерял потенциал для создания оружия. Также источники отмечают, что во время операции США не использовали мощные боеприпасы.