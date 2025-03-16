Для многих в Европе Трамп пробил дыры в ядерном зонтике НАТО, – CNN

Прошли спокойные годы непоколебимой преданности Америки защите Европы от России. В то время, когда надежность Вашингтона под вопросом, европейские лидеры пытаются укрепить совместную оборону под ядерным зонтиком Франции или Британии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как Европа хочет накрыться "ядерным зонтиком" Франции или Британии

Так, в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа должна "значительно активизироваться, чтобы обеспечить собственную оборону". Как отмечает CNN, ответ Европы пока заключался в том, чтобы пообещать увеличить расходы внутри страны и для Украины, имея в виду закупку вооружения европейского производства.

Но также было предложено более радикальное решение: европейский "ядерный зонтик".

Хотя большинство ядерного оружия в мире принадлежит США или России, Франция имеет около 290 ядерных боеголовок, а Великобритания – 225 разработанных США ракет Trident,

– отмечают аналитики.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи пообещал "начать стратегическую дискуссию о защите нашими сдерживанием наших союзников на европейском континенте". Это заявление прозвучало после того, как вероятно следующий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к переговорам с Францией и Великобританией по расширению ядерной защиты.

Однако ядерный историк Яник Пинсе отмечает, что без арсенала такого масштаба, как у России, Франция способна угрожать только "стратегическим возмездием".

Американский арсенал имеет ключевую особенность: США могут прибегнуть к "постепенному ответу". Например, нанести один удар вместо того, чтобы использовать весь арсенал. А французский арсенал ядерного оружия исторически задумывался как последнее средство.