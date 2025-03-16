Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Європа хоче накритися "ядерною парасолькою" Франції чи Британії

Так, у лютому віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європа повинна "значно активізуватися, щоб забезпечити власну оборону". Як зазначає CNN, відповідь Європи поки що полягала в тому, щоб пообіцяти збільшити витрати всередині країни та для України, маючи на увазі закупівлю озброєння європейського виробництва.

Але також було запропоновано більш радикальне рішення: європейська "ядерна парасолька".

Хоча більшість ядерної зброї у світі належить США чи Росії, Франція має близько 290 ядерних боєголовок, а Велика Британія – 225 розроблених США ракет Trident,

– зазначають аналітики.

Президент Франції Еммануель Макрон у своїй промові пообіцяв "розпочати стратегічну дискусію про захист нашими стримуванням наших союзників на європейському континенті". Ця заява пролунала після того, як ймовірно наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до переговорів з Францією та Великою Британією щодо розширення ядерного захисту.

Проте ядерний історик Янік Пінсе зазначає, що без арсеналу такого масштабу, як у Росії, Франція здатна погрожувати лише "стратегічною відплатою".

Американський арсенал має ключову особливість: США можуть вдатися до "поступової відповіді". Наприклад, завдати одного удару замість того, щоб використовувати весь арсенал. А французький арсенал ядерної зброї історично задумувався як останній засіб.