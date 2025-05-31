Британия должна помочь Украине разработать ядерное оружие, экс-полковник британской армии Кэмп

Военный эксперт и полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп призвал помочь Украине разработать свое ядерное оружие. Об этом он заявил на Black Sea Security Forum.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Black Sea Security Forum в соцсети X. Смотрите также В "коалиции желающих" заговорили об изменении стратегии по поддержке Украины, – The Telegraph Экс-полковник Кэмп призвал Британию помочь Украине разработать ядерное оружие Британия должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве,

– заявил Ричард Кэмп на Черноморском форуме безопасности.