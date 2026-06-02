Новая эра: США могут расширить ядерное присутствие в Европе, – FT

Соединенные Штаты обсуждают возможность размещения дополнительных ядерных боеголовок на территории Европы. Это должно стать сигналом союзникам о сохранении гарантий безопасности, несмотря на возможное сокращение военной поддержки.

Дополнительные ядерные боеголовки разместят за пределами пяти стран, которые уже участвуют в ядерной программе США. Об этом пишет Financial Times.

Почему США ведут переговоры о размещении дополнительного ядерного оружия на территории Европы?

Соединенные Штаты не исключают вариант расширения размещения ядерного оружия на территории Европы. Цель инициативы – усилить гарантии безопасности для союзников на фоне дискуссий относительно будущего уровня американского военного присутствия в регионе.

Американские чиновники допускают развертывание дополнительных ядерных боеголовок за пределами пяти стран, которые уже участвуют в программе Nuclear Sharing – Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов и Турции. Также ядерное оружие США размещено в Великобритании.

По данным издания, консультации проходят на фоне беспокойства европейских союзников относительно возможного сокращения американской военной поддержки и частичного вывода войск. В рамках обсуждений также рассматривается расширение использования самолетов двойного назначения, способных нести как обычное, так и ядерное вооружение.

Отдельно отмечается, что страны восточного фланга НАТО, в частности Польша и государства Балтии, выражали заинтересованность в размещении таких возможностей на своей территории. Наибольшую активность в этом вопросе демонстрируют государства, расположенные ближе к границам России.

Напомним, ранее СМИ писали, что Россия все активнее работает над разработкой ядерного оружия, что вызывает беспокойство у разных стран мира. В частности, в материале Tagesschau, говорится, что россияне могут разместить ядерные ракеты на морском дне. Этим попыткам посвящен секретный проект "Скиф". Также в рамках проекта действует судно "Звездочка".

К слову, Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Альянс даст "разрушительный ответ", не исключая ядерного удара в ответ. Военный эксперт Павел Нарожный объяснил для 24 Канала, что даже один ядерный боезаряд способен полностью уничтожить большой город или сделать его непригодным для жизни из-за радиационного загрязнения. Он отметил, что в таком случае НАТО не ограничится политическими заявлениями, а применит имеющиеся ядерные средства сдерживания, в частности потенциал Франции и других стран Альянса.