Было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия, – Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к ядерному оружию. По его мнению, от него нужно избавиться.

В то же время американский лидер отметил, что у Соединенных Штатов и России ядерного оружия больше всего. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в эфире канала Newsmax.

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Что заявил Трамп о ядерном оружии

Президент США высказался о ядерной безопасности и заявил, что от такого оружия стоит избавиться, ведь оно является очень мощным.

Я знаю, что в России и у нас больше всего. Столько же получит Китай в течение 4 – 5 лет. Было бы замечательно, если бы мы все смогли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия сумасшедшая,

– говорит Трамп.

В то же время некоторые аналитики считают, что в 2025 году мир приблизится к так называемому "третьему ядерному веку". Предполагают, что количество ядерного оружия и государств, которые будут им обладать, увеличится.

Стоит отметить, что началом третьей ядерной эры послужило вторжение России в Украину и угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.