Водночас американський лідер зазначив, що в Сполучених Штатів та Росії ядерної зброї найбільше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в етері каналу Newsmax.

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Що заявив Трамп про ядерну зброю

Президент США висловився про ядерну безпеку та заявив, що такої зброї варто позбутися, адже вона є дуже потужною.

Я знаю, що в Росії й у нас найбільше. Стільки ж отримає Китай протягом 4 – 5 років. Було б чудово, якби ми всі змогли денуклеаризуватися, тому що потужність ядерної зброї божевільна,

– каже Трамп.

Водночас деякі аналітики вважають, що у 2025 році світ наблизиться до так званого "третього ядерного віку". Припускають, що кількість ядерної зброї та держав, які будуть нею володіти, збільшиться.

Варто зазначити, що початком третьої ядерної ери послугувало вторгнення Росії в Україну та погрози російського диктатора Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.