Укр Рус
18 февраля, 10:29
3

Мы не против, – Эстония готова разместить у себя ядерное оружие союзников

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников, если НАТО признает это необходимыми мерами.
  • Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подтвердил, что внешняя политика Эстонии остается неизменной.

Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников. Такое развитие событий возможно, если в НАТО признают подобный шаг необходимостью.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает ERR.

Могут ли разместить ядерное оружие в Эстонии?

Эстонский министр, комментируя возможные пути ядерного сдерживания, отметил, что, по его мнению, Европе не стоит отвергать идею наднационального ядерного сдерживания НАТО. Он добавил, что Эстония готова к такому шагу.

Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории, 
– подчеркнул Маргус Тсахкна.

Также он добавил, что внешняя политика Эстонии не изменилась – Таллин и в дальнейшем намерен давить на Россию и поддерживать Украину, территориальная целостность которой, по его словам, до сих пор остается приоритетом в этом вопросе.

Справочно. По состоянию на сейчас единственными ядерными державами Европы являются Великобритания и Франция. По оценкам, вместе они имеют примерно 400 боеголовок, тогда как США обладают значительно большим арсеналом.

Как и к чему готовится Европа?

  • Сразу несколько европейских государств открыто поддерживают идею переговоров о создании своего ядерного сдерживания на фоне падения доверия к нестабильной политике американского президента Дональда Трампа.

  • Также на днях президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна начать путь к созданию собственного ядерного потенциала из-за агрессивной политики России, которая свидетельствует об угрозе вооруженного конфликта.

  • Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон начали конфиденциальные переговоры по ядерному сдерживанию Европы. Но все зависит от политической стабильности на континенте.