Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает ERR.
Смотрите также Кремлевский журнал на фоне переговоров в Женеве призвал ударить "по местам концентрации элит"
Могут ли разместить ядерное оружие в Эстонии?
Эстонский министр, комментируя возможные пути ядерного сдерживания, отметил, что, по его мнению, Европе не стоит отвергать идею наднационального ядерного сдерживания НАТО. Он добавил, что Эстония готова к такому шагу.
Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории,
– подчеркнул Маргус Тсахкна.
Также он добавил, что внешняя политика Эстонии не изменилась – Таллин и в дальнейшем намерен давить на Россию и поддерживать Украину, территориальная целостность которой, по его словам, до сих пор остается приоритетом в этом вопросе.
Справочно. По состоянию на сейчас единственными ядерными державами Европы являются Великобритания и Франция. По оценкам, вместе они имеют примерно 400 боеголовок, тогда как США обладают значительно большим арсеналом.
Как и к чему готовится Европа?
Сразу несколько европейских государств открыто поддерживают идею переговоров о создании своего ядерного сдерживания на фоне падения доверия к нестабильной политике американского президента Дональда Трампа.
Также на днях президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна начать путь к созданию собственного ядерного потенциала из-за агрессивной политики России, которая свидетельствует об угрозе вооруженного конфликта.
Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон начали конфиденциальные переговоры по ядерному сдерживанию Европы. Но все зависит от политической стабильности на континенте.