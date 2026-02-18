Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает ERR.

Могут ли разместить ядерное оружие в Эстонии?

Эстонский министр, комментируя возможные пути ядерного сдерживания, отметил, что, по его мнению, Европе не стоит отвергать идею наднационального ядерного сдерживания НАТО. Он добавил, что Эстония готова к такому шагу.

Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории,

– подчеркнул Маргус Тсахкна.

Также он добавил, что внешняя политика Эстонии не изменилась – Таллин и в дальнейшем намерен давить на Россию и поддерживать Украину, территориальная целостность которой, по его словам, до сих пор остается приоритетом в этом вопросе.

Справочно. По состоянию на сейчас единственными ядерными державами Европы являются Великобритания и Франция. По оценкам, вместе они имеют примерно 400 боеголовок, тогда как США обладают значительно большим арсеналом.

Как и к чему готовится Европа?