Именно о таком говорится в колонке журнала "Россия в глобальной политике". Интересно, что в редакционный совет издания входят также глава МИД России Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.
Автором публикации под названием "Миттельшпиль и стратегия на послезавтра" стал политолог Сергей Караганов. В материале он утверждает, что нынешний этап противостояния между Западом и Россией якобы близится к завершению, хотя, по его мнению, длился дольше, чем следовало.
Караганов выражает сожаление, что Москва, как он считает, до сих пор не прибегла к "активному ядерному сдерживанию", которое называет единственным способом решения так называемой "европейской проблемы".
В статье автор заявляет, что ответом на действия Запада должны стать более жесткие шаги, в частности удары по центрам принятия решений, объектах критической инфраструктуры и военных базах европейских стран, которые поддерживают Украину.
Заметим! Среди потенциальных целей он прямо упоминает и места пребывания политических элит, включая столицы государств, обладающих ядерным оружием. Если же такие действия не будут иметь эффекта, Караганов предлагает быть готовыми к "ограниченным, но достаточно массированным" ударам ядерными средствами оперативно-стратегического уровня.
Отдельно он высказал идею о необходимости лишить Францию и Великобританию доступа к ядерному оружию. Караганов и ранее публично призывал к применению ядерного оружия.
Кстати, российский политолог еще в 2023 году предлагал нанести превентивный ядерный удар по Европе. А в 2024 году Кремль привлекал его в качестве модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина, где Караганов неоднократно поднимал тему возможного использования Россией ядерного оружия.
А какие заявления относительно переговоров звучат от России на официальном уровне?
В Кремле ранее заявляли, что российскую делегацию на переговорах в Женеве расширят. Кроме нового главы группы Владимира Мединского, участие в консультациях примут заместитель главы МИД России Михаил Галузин, руководитель ГРУ Игорь Костюков и другие высокопоставленные чиновники.
В то же время, по информации Axios, переговоры фактически зашли в тупик из-за позиции Мединского.
Сообщалось, что Кирилл Дмитриев также присоединится, но будет работать в отдельном формате. Со своей стороны представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что повестка дня на встрече в Женеве будет шире, чем во время переговоров в Абу-Даби. В частности российская сторона анонсировала обсуждение вопроса территорий.