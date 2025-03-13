Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на территории Польши

Президент Польши обратился к США со специфическим призывом. Он касался размещения ядерного оружия на территории его государства.

Анджей Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на польской территории для сдерживания любой будущей агрессии России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Необходимо перемещение инфраструктуры НАТО

По словам польского лидера, "очевидно", что президент Дональд Трамп мог бы передислоцировать ядерные боеголовки США, которые размещены в Западной Европе или США, в Польшу. Дуда рассказал, что такое предложение он недавно обсуждал с Китом Келлоггом, специальным посланником США по вопросам Украины и России.

Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно состояться также перемещение инфраструктуры НАТО на восток,

– подчеркнул президент Польши.

Дуда отметил, что если бы это оружие было уже в Польше, то было бы значительно безопаснее.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить расходы на оборону на уровне не менее 4% от ВВП. Это должно гарантировать стабильное финансирование польских вооруженных сил на фоне возможного увеличения целей НАТО по оборонным расходам для стран-членов.