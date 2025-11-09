Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не занимается ядерными испытаниями и якобы соблюдает запрет на соответствующие тестирования.

Соответствующее заявление российский чиновник сделал в воскресенье, 9 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС".

Смотрите также "Летающий Чернобыль": что известно о ядерных ракетах "Буревестник", которыми Путин запугивает Трампа

О чем заявил Песков?

Представитель Кремля заверил, что и Россия, и Китай якобы не занимаются испытаниями ядерного оружия, добавляя, что Владимир Путин даже не приказывал начинать подготовку к ним, потому что сначала стоит "понять их целесообразность".

Путин говорил, что Россия привержена запрету ядерных испытаний, но если это сделает другая страна, то Москва будет сохранять паритет,

– заявил он.

Также он прокомментировал недавние испытания систем вооружения "Буревестник" и "Посейдон", отрицая информацию о том, что они были ядерными. В то же время Песков назвал эти технологии "прорывными" и уникальными.

На вопрос пропагандистов о том, могли ли американские специалисты спутать испытания "Буревестника" и "Посейдона" с ядерными, российский чиновник ответил, что "они не должны делать таких ошибок".

Кроме вышеупомянутого, по его словам, подобного оружия нет ни у одного другого государства мира, поэтому для его создания нужны "коллективы целеустремленных и одаренных людей, которые способны создавать прорывные технологии".

К чему на самом деле готовится Россия?