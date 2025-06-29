Иран приостанавливает работу с МАГАТЭ: в СМИ говорят, что страна запретила доступ к ядерным объектам

Иран не позволяет МАГАТЭ наблюдать за своими ядерными объектами. Все потому, что страна воспринимает это как "давление Запада и часть вражды против иранского режима".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова вице-спикера парламента Ирана Хамида Реза Хаджи Бабаи, которого цитирует агентство Mehr.

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Иран не будет давать доступа к ядерным объектам для МАГАТЭ

По словам иранского законодателя, страна запретила Международному агентству по атомной энергии устанавливать камеры видеонаблюдения на ядерных объектах. Такое решение связано с обнаружением конфиденциальных данных об объектах в документах Израиля. Тель-Авив владеет разведданными о местах хранения 60% иранского обогащенного урана.

Так 25 июня парламент Ирана решил остановить сотрудничество с МАГАТЭ. Инспекторы не будут иметь доступа к объектам, где страна обогащает уран, пока предприятиям не обеспечат безопасность и мирный характер программы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что гендиректор Агентства Рафаэль Гросси не сможет посещать объекты, которые ранее подверглись бомбардировкам. Он также обвинил Гросси в содействии принятию резолюции с осуждением действий Ирана в ядерной сфере, а также бомбардировкам США и Израилем иранских ядерных объектов.

Пока так называемый "сионистский режим" вел агрессивную войну против Ирана, к конфликту присоединились и США. Американские военные атаковали три ядерных объекта в иранских городах Натанз, Фордо и Исфахан.

Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летних военных действий, которые Соединенные Штаты ведут против иранской нации. Суть этой вражды заключается не в ракетах или ядерной программе, а в народе Ирана,

– прокомментировал Хамид Реза Хаджи Бабаи.

Хаджи Бабаи во время своего выступления также высоко оценил вооруженные силы Ирана и стратегическое руководство лидера Исламской революции.