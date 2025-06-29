Он не согласен с тезисом, что США полностью уничтожили ядерные возможности Ирана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рафаэля Гросси американскому телеканалу CBS News.

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В МАГАТЭ говорят, что Иран вскоре снова сможет обогащать уран

По словам Гросси, нельзя утверждать, что "все исчезло и там ничего нет" после атак США по Ирану.

За считанные месяцы они могут иметь несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран, или меньше,

– оценил Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что агентство не дает военных оценок, однако признал, "что нанесен серьезный ущерб", впрочем, не полных.

Иран имеет промышленные и технологические мощности. Поэтому, если они этого захотят, они смогут начать снова (обогащать уран, – 24 Канал),

– пояснил он.

Гросси добавил, что в нынешней ситуации призывает все стороны вернуться к переговорному процессу, чтобы найти "технически обоснованное" решение проблемы.

Напомним, американские агентства разведки имеют разногласия в оценках последствий ударов по Ирану, но предполагают, что удары по ядерным объектам привели лишь к временной задержке развития программы по обогащению урана. В Белом доме же продолжают повторять, что иранские ядерные амбиции похоронены навсегда.