Иран начал ремонт на ядерном объекте в Натанзе после атаки США: в ISW предположили цель

После американских ударов по трем ядерным объектам в Иране страна уже начала ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе, который ранее также оказался под атакой.

Соответствующую информацию подтверждают спутниковые кадры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Один из иранских ядерных объектов США атаковали только ракетами Tomahawk, – CNN

Что происходит в Иране

Аналитики, ссылаясь на имеющиеся снимки, сделанные в пятницу, 27 июня, предполагают, что Иран начал ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе. Ранее объект атаковали Соединенные Штаты.

Коммерчески доступные спутниковые снимки, сделанные 27 июня, показывают, что Иран засыпал кратер, который образовался из-за американских противобункерных бомб GBU-57,

– говорится в отчете.

ISW, ссылаясь на обнародованные снимки, пишет, что на месте падения бомб зафиксировали 2 палатки и грузовик. Израильские СМИ и некоторые обозреватели предполагают, что Иран может пытаться извлечь обогащенный уран.

Впрочем, проверить эти данные пока невозможно. В то же время спутниковые кадры свидетельствуют, что удары со стороны Израиля уничтожили радар в провинции Хузестан 21 июня, который там был установлен в период между 2023 и 2024 годами.

Напомним, американские бомбардировщики B2 сбросили более 10 противобункерных бомб Massive Ordnance Penetrator на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе. Однако Исфахан поразили только ракетами Tomahawk.