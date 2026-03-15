"Золотые сутки" Трампа: американцы едва могут оплатить себе еду и коммуналку, – The Guardian
- В США рост стоимости жизни заставляет людей бороться с оплатой базовых потребностей, таких как еда и коммунальные услуги, тогда как президент Трамп заявляет об экономическом возрождении.
- Политика действующей администрации, в частности таможенная, вызвала рост цен и финансовое давление на американские семьи, ухудшая положение наименее оплачиваемых работников.
В США люди продолжают сталкиваться с ростом стоимости жизни на фоне экономических сложностей. В то же время американский президент несмотря на подобные проблемы, заявляет о возрождении экономики Соединенных Штатов.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на нескольких рабочих из разных штатов, которые пожаловались на цены на продукты, коммуналку и медицину.
Какова ситуация с ценами в США?
Издание приводит слова 61-летней почтальона из города Полден в штате Аризона, которая за последний год потеряла тысячи долларов из-за сокращения рабочих часов, По ее словам, из-за этого ей сложно оплачивать даже базовые счета.
63-летний смотритель за пожилыми людьми Брайан Уильямс получит 17,65 доллара в час, из-за чего он вынужден жить от зарплаты до зарплаты, и приходится постоянно выбирать, какие счета оплачивать первыми.
63-летняя продавщица Вернис Томпсон из Уильямсберга рассказала, что половину ее дохода забирает жилье. По ее словам, цены на продукты и одежду продолжают расти, и никакого снижения стоимости она не наблюдает.
54-летняя Кристал Франклин из Дамфриса, что в Вирджинии, из-за цен на бензин начала ездить на работу автобусом. Она говорит, что семья больше не может позволить себе много вещей из-за резкого роста стоимости жизни.
В то же время Дональд Трамп на митинге в Кентукки заявлял о снижении инфляции и росте доходов. Он уверял, что экономика стремительно растет, однако, как отмечается, это вряд ли поможет ему на предстоящих промежуточных выборах.
Американский президент добился у Конгресса сокращения расходов на медицинские и продовольственные программы, и продвигает отмену части гарантии относительно минимальной зарплаты и оплаты сверхурочных для части работников.
В то же время, согласно опросу, по меньшей мере 7 из 10 американцев считают, что к росту цен привело введение пошлин Дональдом Трампом. Впрочем, даже несмотря на такую ситуацию, президент США в дальнейшем их повышает.
Отмечается, что с февраля 2025 до января 2026 года американские семьи потратили более 1,7 тысячи долларов дополнительно из-за таможенной политики Трампа. После отмены части пошлин, Дональд Трамп объявил новые.
Так называемый One Big Beautiful Bill Act, введенный ранее, предусматривает масштабные сокращения на следующее десятилетие: более 1 триллиона долларов из программы Medicaid, 536 миллиардов с Medicare и 186 миллиардов с SNAP.
В то же время администрация позволяет завершиться субсидиям по программе Affordable Care Act. По прогнозам, это может повысить страховые взносы для 22 миллионов человек в среднем на 114% – до 1,9 тысячи долларов в год.
О чем свидетельствует статистика?
Статистика также свидетельствует о росте финансового давления на американские семьи. В январе 2026 года цены на продукты были на 2,9% выше, чем годом ранее, уровень пищевой необеспеченности вырос до 16% против 12,7%.
Счета за коммунальные услуги поднялись более чем на 6%. Также растут долги домохозяйств, конце 2025 года они достигли 18,8 триллиона долларов, а долг по кредитным картам – рекордных 1,28 триллиона.
По данным издания, доля просроченных платежей выросла до 3,26%, хотя в прошлом году составляла 1,7%. В то же время федеральная минимальная зарплата, 7,25 доллара в час, так и не повышалась с 2009 года.
The Guardian пишет, что реальные доходы наименее оплачиваемых работников в 2025 году вместо этого даже несколько снизились, пока доходы самых богатых американцев в долгосрочной перспективе растут значительно быстрее.
Дональд Трамп в прошлом году отменил исполнительный приказ, который повышал минимальную зарплату для федеральных подрядчиков до 15 долларов в час и предусматривал ее индексацию, что задело более 300 тысяч работников.
Более того, действующая администрация пытается отменить гарантии сверхурочной оплаты для почти 4 миллионов сиделок за пожилыми людьми, средняя зарплата которых в 2024 году составляла 16,78 доллара в час.
Какие последствия операции на Ближнем Востоке?
Эскалация конфликта вокруг Ирана вызвала рост цен на нефть, что увеличивает доходы России. США частично ослабили ограничения на российскую нефть, чтобы стабилизировать мировой энергетический рынок.
FT сообщало, что США за первые недели войны с Ираном потратили значительную часть запасов критически важного вооружения, в частности дальнобойных ракет. Это лишь усилило беспокойство относительно стоимости конфликта.