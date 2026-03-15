"Золотые сутки" Трампа: американцы едва могут оплатить себе еду и коммуналку, – The Guardian

В США люди продолжают сталкиваться с ростом стоимости жизни на фоне экономических сложностей. В то же время американский президент несмотря на подобные проблемы, заявляет о возрождении экономики Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на нескольких рабочих из разных штатов, которые пожаловались на цены на продукты, коммуналку и медицину.

Смотрите также Цены на топливо в Украине: сколько стоит бензин 15 марта

Какова ситуация с ценами в США?

Издание приводит слова 61-летней почтальона из города Полден в штате Аризона, которая за последний год потеряла тысячи долларов из-за сокращения рабочих часов, По ее словам, из-за этого ей сложно оплачивать даже базовые счета.

63-летний смотритель за пожилыми людьми Брайан Уильямс получит 17,65 доллара в час, из-за чего он вынужден жить от зарплаты до зарплаты, и приходится постоянно выбирать, какие счета оплачивать первыми.

63-летняя продавщица Вернис Томпсон из Уильямсберга рассказала, что половину ее дохода забирает жилье. По ее словам, цены на продукты и одежду продолжают расти, и никакого снижения стоимости она не наблюдает.

54-летняя Кристал Франклин из Дамфриса, что в Вирджинии, из-за цен на бензин начала ездить на работу автобусом. Она говорит, что семья больше не может позволить себе много вещей из-за резкого роста стоимости жизни.

В то же время Дональд Трамп на митинге в Кентукки заявлял о снижении инфляции и росте доходов. Он уверял, что экономика стремительно растет, однако, как отмечается, это вряд ли поможет ему на предстоящих промежуточных выборах.

Американский президент добился у Конгресса сокращения расходов на медицинские и продовольственные программы, и продвигает отмену части гарантии относительно минимальной зарплаты и оплаты сверхурочных для части работников.

В то же время, согласно опросу, по меньшей мере 7 из 10 американцев считают, что к росту цен привело введение пошлин Дональдом Трампом. Впрочем, даже несмотря на такую ситуацию, президент США в дальнейшем их повышает.

Отмечается, что с февраля 2025 до января 2026 года американские семьи потратили более 1,7 тысячи долларов дополнительно из-за таможенной политики Трампа. После отмены части пошлин, Дональд Трамп объявил новые.

Так называемый One Big Beautiful Bill Act, введенный ранее, предусматривает масштабные сокращения на следующее десятилетие: более 1 триллиона долларов из программы Medicaid, 536 миллиардов с Medicare и 186 миллиардов с SNAP.

В то же время администрация позволяет завершиться субсидиям по программе Affordable Care Act. По прогнозам, это может повысить страховые взносы для 22 миллионов человек в среднем на 114% – до 1,9 тысячи долларов в год.

О чем свидетельствует статистика?

Статистика также свидетельствует о росте финансового давления на американские семьи. В январе 2026 года цены на продукты были на 2,9% выше, чем годом ранее, уровень пищевой необеспеченности вырос до 16% против 12,7%.

Счета за коммунальные услуги поднялись более чем на 6%. Также растут долги домохозяйств, конце 2025 года они достигли 18,8 триллиона долларов, а долг по кредитным картам – рекордных 1,28 триллиона.

По данным издания, доля просроченных платежей выросла до 3,26%, хотя в прошлом году составляла 1,7%. В то же время федеральная минимальная зарплата, 7,25 доллара в час, так и не повышалась с 2009 года.

The Guardian пишет, что реальные доходы наименее оплачиваемых работников в 2025 году вместо этого даже несколько снизились, пока доходы самых богатых американцев в долгосрочной перспективе растут значительно быстрее.

Дональд Трамп в прошлом году отменил исполнительный приказ, который повышал минимальную зарплату для федеральных подрядчиков до 15 долларов в час и предусматривал ее индексацию, что задело более 300 тысяч работников.

Более того, действующая администрация пытается отменить гарантии сверхурочной оплаты для почти 4 миллионов сиделок за пожилыми людьми, средняя зарплата которых в 2024 году составляла 16,78 доллара в час.

Какие последствия операции на Ближнем Востоке?