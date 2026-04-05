Экс-посол Британии в Украине поставила на место Захарову, возмущенную из-за поврежденного храма в Иране

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова разгневалась из-за повреждения православного храма в Тегеране. Экс-посол Великобритании в Украине напомнила ей о преступлениях, которые ежедневно совершают российские военные.

Так, Мария Захарова заявила, что в России шокированы сообщениями о серьезных повреждениях, нанесенных православному собору Святого Николая в Тегеране в результате израильско-американской атаки.

Что экс-посол Британии в Украине ответила Захаровой?

Мы решительно осуждаем любой вред, причиненный религиозным объектам,

– подчеркнула пресс-секретарь МИД России.

Экс-посол Британии в Украине Мелинда Симмонс репостнула это сообщение российского министерства, отметив, что в нем Кремль фактически осудил собственные действия в Украине.

Симмонс напомнила, что только на прошлой неделе оккупанты попали в монастырь во Львове. И это "последний из бесчисленных российских ракетных ударов по церквям и другим религиозным объектам по всей Украине".

Ваше осуждение собственных ракетных и дроновых атак принято к сведению,

– подытожила дипломатка.

Напомним, что Мелинда Симмонс была послом Британии в Украине с 2019 по 2023 год.

