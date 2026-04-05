Экс-посол Британии в Украине поставила на место Захарову, возмущенную из-за поврежденного храма в Иране
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова разгневалась из-за повреждения православного храма в Тегеране. Экс-посол Великобритании в Украине напомнила ей о преступлениях, которые ежедневно совершают российские военные.
Так, Мария Захарова заявила, что в России шокированы сообщениями о серьезных повреждениях, нанесенных православному собору Святого Николая в Тегеране в результате израильско-американской атаки.
Что экс-посол Британии в Украине ответила Захаровой?
Мы решительно осуждаем любой вред, причиненный религиозным объектам,
– подчеркнула пресс-секретарь МИД России.
Экс-посол Британии в Украине Мелинда Симмонс репостнула это сообщение российского министерства, отметив, что в нем Кремль фактически осудил собственные действия в Украине.
Симмонс напомнила, что только на прошлой неделе оккупанты попали в монастырь во Львове. И это "последний из бесчисленных российских ракетных ударов по церквям и другим религиозным объектам по всей Украине".
Ваше осуждение собственных ракетных и дроновых атак принято к сведению,
– подытожила дипломатка.
Напомним, что Мелинда Симмонс была послом Британии в Украине с 2019 по 2023 год.
Удар по центру Львова: что известно
Во вторник, 24 марта, российские дроны атаковали Львов и область. Один из ударов пришелся на центральную часть города, где поврежден жилой дом.
Также зафиксировано попадание по церкви Святого Андрея и нескольким жилым домам. В результате атаки выбило окна, возникли пожары, в частности на улице Степана Бандеры и в районе Сихова. На местах работали все соответствующие службы.
Российский обстрел повредил во Львове ансамбль Бернардинского монастыря – памятник национального значения и объект, входящий в наследие ЮНЕСКО. В результате атаки возник пожар в пристройках комплекса у оборонительных стен.