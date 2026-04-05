Так, Марія Захарова заявила, що у Росії шоковані повідомленнями про серйозні пошкодження, завдані православному собору Святого Миколая в Тегерані внаслідок ізраїльсько-американської атаки.

Що експосол Британії в Україні відповіла Захаровій?

Ми рішуче засуджуємо будь-яку шкоду, заподіяну релігійним об'єктам,

– наголосила речниця МЗС Росії.

Експосол Британії в Україні Мелінда Сіммонс репостнула цей допис російського міністерства, зауваживши, що у ньому Кремль фактично засудив власні дії в Україні.

Сіммонс нагадала, що лише минулого тижня окупанти влучили у монастир у Львові. І це "останній із незліченних російських ракетних ударів по церквах та інших релігійних об'єктах по всій Україні".

Ваше засудження власних ракетних і дронових атак взято до відома,

– підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, що Мелінда Сіммонс була послом Британії в Україні з 2019 по 2023 рік.

