Так, Марія Захарова заявила, що у Росії шоковані повідомленнями про серйозні пошкодження, завдані православному собору Святого Миколая в Тегерані внаслідок ізраїльсько-американської атаки.
Що експосол Британії в Україні відповіла Захаровій?
Ми рішуче засуджуємо будь-яку шкоду, заподіяну релігійним об'єктам,
– наголосила речниця МЗС Росії.
Експосол Британії в Україні Мелінда Сіммонс репостнула цей допис російського міністерства, зауваживши, що у ньому Кремль фактично засудив власні дії в Україні.
Сіммонс нагадала, що лише минулого тижня окупанти влучили у монастир у Львові. І це "останній із незліченних російських ракетних ударів по церквах та інших релігійних об'єктах по всій Україні".
Ваше засудження власних ракетних і дронових атак взято до відома,
– підсумувала дипломатка.
Нагадаємо, що Мелінда Сіммонс була послом Британії в Україні з 2019 по 2023 рік.
Удар по центру Львова: що відомо
У вівторок, 24 березня, російські дрони атакували Львів і область. Один із ударів припав на центральну частину міста, де пошкоджено житловий будинок.
Також зафіксовано влучання по церкві Святого Андрія та кількох житлових будинках. Унаслідок атаки вибило вікна, виникли пожежі, зокрема на вулиці Степана Бандери та в районі Сихова. На місцях працювали всі відповідні служби.
Російський обстріл пошкодив у Львові ансамбль Бернардинського монастиря – пам'ятку національного значення та об'єкт, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Унаслідок атаки виникла пожежа в прибудовах комплексу біля оборонних мурів.