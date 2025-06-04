"Сутенер, мошенник, наркоман": экс-президент Польши радикально отреагировал на победу Навроцкого

После победы на выборах Кароля Навроцкого экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал нового президента и назвал его сутенером, мошенником и наркоманом. Его поддержала часть поляков, но его слова все же слишком радикальны.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и ученый из Польши Рышард Купидура, заметив, что сейчас взгляды и ценности общества меняется. Большую роль в этом играет именно польская молодежь.

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О реакции на победу Навроцкого

Валенса заявил, что победа Навроцкого раскрыла правду о польском обществе, а демократия в Польше потерпела крах. Многие поляки, которые голосовали за Рафала Тшасковского, поддерживают такое мнение.

Однако, по мнению общественного деятеля, не стоит быть настолько резкими, нужно делать правильные выводы. Ведь меняется общество и, соответственно, сама демократия и весь политический процесс.

Прежде всего то, что когда-то считалось компроматом, сейчас не работает. Темные страницы биографии Навроцкого мир увидел только в процессе выборов. Я тоже думал, что после этого он не сможет выиграть. Однако сейчас личные черты кандидата или скандалы не влияют на рейтинг. Подобная ситуация была и с Дональдом Трампом во время выборов в США, – объяснил он.

Между тем Тшасковский пытался транслировать семейные ценности, что не сработало. Интересно и то, что он является мэром Варшавы. А в Польше люди из малых городов или поселков не хотят голосовать за таких кандидатов, потому что они ассоциируются у них с превосходством больших городов.

Купидура добавил, что за Навроцким пошла также именно молодежь, которая не обращает внимания на мировоззрение кандидатов. Молодые поляки больше интересуются темой экономики и ожидают быстрых изменений в этом направлении.

К слову, Владимир Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах. Новоизбранный президент поблагодарил украинского лидера и заверил, что Польша – один из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.