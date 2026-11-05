Рассмотреть российский аспект: Эрдоган планирует переговоры с Путиным по поводу войны

Турция хочет узнать позицию Москвы по поводу прекращения войны в Украине. Для этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам по возвращении из Южной Кореи, сообщает Anadolu Ajansı.

Каким было заявление президента Турции?

Во время встречи Зеленский выразил доверие посредническим усилиям Анкары и ее дипломатическому влиянию. По словам турецкого лидера, Анкара стремится выяснить позицию Москвы после того, как согласовала видение мирного процесса с украинской стороной в ходе недавних консультаций в Стамбуле.

Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы открыть путь к миру, и будем продолжать это делать. После этой встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российский аспект этого вопроса,

– заявил Эрдоган.

В то же время Эрдоган отметил, что его коллеги, в частности министр иностранных дел, проведут переговоры с партнерами, чтобы подготовить российскую сторону к этой встрече. Он в очередной раз подтвердил готовность Турции содействовать продолжению переговоров между Россией и Украиной.

Реакция Кремля и предстоящие трехсторонние переговоры

В Москве уже прокомментировали возможность таких переговоров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретных планов пока нет, однако при необходимости переговоры можно организовать в сжатые сроки.

Дипломатическая активность Анкары разворачивается в преддверии важного раунда международных консультаций. Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией должны состояться 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов, где стороны будут обсуждать дальнейшие шаги на пути к миру.

Напомним, 31 октября Зеленский посещал Стамбул, где провел переговоры с Эрдоганом. Президенты обсудили подготовку к предстоящим переговорам между США, Украиной и Россией, а также возможность провести следующий раунд в Турции. Тогда глава государства подчеркнул, что Эрдоган имеет контакты с Москвой и способен помочь в организации диалога лидеров.