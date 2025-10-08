7 октября президент Турции позвонил российскому диктатору, чтобы поздравить его с днем рождения. Кроме того, политики обсудили войну в Украине.

Во время телефонного разговора Эрдоган и Путин разговаривали о двусторонних отношениях между Анкарой и Москвой, а также затронули глобальные вопросы, передает 24 Канал со ссылкой Директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Смотрите также "Он на самом деле все понимает": Келлог сделал интересное предположение относительно Путина

О чем говорили Эрдоган и Путин?

Турецкий лидер отметил, что для справедливого и длительного завершения войны между Украиной и Россией необходимо активизировать дипломатические усилия. Эрдоган отметил, что его страна будет продолжать работать ради мира.

Заметим, что Турция неоднократно предлагала роль посредника между Киевом и Москвой. В частности, она предоставляла площадку для проведения прямых переговоров между сторонами. Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что турецкий глава мог бы значительно повлиять на завершение войны в Украине, однако предпочитает занимать нейтральную позицию.

Известно, что в разговоре с Путиным Эрдоган также сказал, что прилагает усилия для достижения прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион.

К слову, Дональд Трамп считает, что Эрдоган мог бы сыграть большую роль в заключении мирного соглашения между Израилем и палестинскими боевиками. Как пишет издание Daily Sabah, американский президент назвал турецкого коллегу "сильным лидером", который имеет уважение со стороны ХАМАС.

Обратите внимание! Дональд Трамп предложил мирный план из 20 пунктов, который должен положить конец войне на Ближнем Востоке. В Израиле согласились с ним. ХАМАС поддержал план президента США частично.

Что известно о мирных переговорах по завершению войны в Украине?