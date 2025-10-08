7 жовтня президент Туреччини подзвонив російському диктатору, аби привітати його з днем народження. Окрім того, політики обговорили війну в Україні.

Під час телефонної розмови Ердоган і Путін розмовляли про двосторонні відносини між Анкарою та Москвою, а також зачепили глобальні питання, передає 24 Канал із посиланням Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Дивіться також "Він насправді все розуміє": Келлог зробив цікаве припущення щодо Путіна

Про що говорили Ердоган і Путін?

Турецький лідер наголосив, що для справедливого й тривалого завершення війни між Україною та Росією необхідно активізувати дипломатичні зусилля. Ердоган зауважив, що його країна продовжуватиме працювати заради миру.

Зауважимо, що Туреччина неодноразово пропонувала роль посередника між Києвом і Москвою. Зокрема, вона надавала майданчик для проведення прямих переговорів між сторонами. Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що турецький очільник міг би значно вплинути на завершення війни в Україні, однак надає перевагу займати нейтральну позицію.

Відомо, що у розмові із Путіним Ердоган також сказав, що докладає зусиль для досягнення припинення вогню в Газі та доставки гуманітарної допомоги в регіон.

До слова, Дональд Трамп вважає, що Ердоган міг би відіграти велику роль в укладанні мирної угоди між Ізраїлем та палестинськими бойовиками. Як пише видання Daily Sabah, американський президент назвав турецького колегу "сильним лідером", який має повагу з боку ХАМАС.

Зверніть увагу! Дональд Трамп запропонував мирний план із 20 пунктів, який має покласти кінець війні на Близькому Сході. В Ізраїлі погодилися з ним. ХАМАС підтримав план президента США частково.

Що відомо про мирні переговори щодо завершення війни в Україні?