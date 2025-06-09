Москва – это столица мира, – отец Илона Маска расхвалил Россию на "Форуме будущего 2050"

В России проходит мероприятие на более 7 тысяч участников с пафосным названием "Форум будущего". В Москву приехал Эррол Маск, отец Илона Маска. Он расхвалил Россию и лично Путина.

Пропагандистские заявления Эррола Маска приковали внимание СМИ. 24 Канал собрал детали.

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Что сказал отец Маска о России и Путине

Все его слова были набором клише. Эррол Маск пожалел, что не бывал в России раньше, ведь она "невероятная". А Москва, по его словам, может сравниться с Древним Римом и является столицей мира, едва ли не лучшим городом.

Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь! Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют об этой стране... Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица,

– сказал он.

Маск-старший добавил, что в его семье восхищаются Путиным. Якобы потому, что диктатор всегда выглядит уверенно, как и должен выглядеть "сильный лидер". К слову, это не первое его заявление в таком ключе. Ранее он убеждал, что Путин "говорит логичные вещи".

Что такое "Форум будущего 2050" и кто туда приехал

В СМИ распространяют список участников форума, где видно, что Эррол Маск изображен сразу рядом с Лавровым. А во время его разговора с журналистами рядом с Маском стоял Константин Малофеев – глава пропагандистского канала "Царьград". Мероприятие организовал Александр Дугин.

Среди тем, которые обсуждают на форуме: "Борьба за души и умы. Идеология суверенной России", "Войны будущего. Геймификация войны", "Российский космос. Гонка за Марс", "Спецоперация "Демография". Как обеспечить рост рождаемости?", "Цифровой суверенитет. Искусственный интеллект на службе России", "Патриотическое воспитание. Образ героя нашего времени".

Также в мероприятии принимают участие ведущая Екатерина Андреева, Петр Толстой и другие.