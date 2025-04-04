Об этом заявил Эррол Маск в интервью ВВС, информирует 24 Канал.

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Как семья Маска относится к Путину

Журналистка спросила отца Маска, или во время политических дискуссий, которые они время от времени проводят с сыном, тот когда-нибудь упоминал российского президента. "Он рассказывал, что думает о Владимире Путине?" – спросила у Эррола Маска журналистка.

Как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи – он говорит логичные вещи,

– заявил Эррол Маск.

Как отметил отец Маска, Эррол, по его мнению, "если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, трудно не испытывать восхищения к Путину". Он добавил, что считает взгляды сына похожими на свои.

"Мы все одинаковые, мы все так думаем. Вот эта вся риторика – не доверяйте этому человеку – все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам Путина", – сказал отец американского миллиардера.

Эррол Маск добавил, что считает Путина "примером сильного лидера".

Журналистка также напомнила ему, что именно Путин развязал войну в Украине и это привело к гибели многих тысяч людей. Однако на это Маск-старший возразил, что якобы "только со временем можно будет понять, кто на самом деле ее начал".