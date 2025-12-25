Эстония предупредила, что российских "зеленых человечков" застрелят, если те пересекут границу

Военные Эстонии застрелят российских "зеленых человечков" в случае, если они пересекут границу и зайдут на территорию государства. Ранее их уже замечали на границе между странами.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Смотрите также Готовятся, – эксперт назвал условие, при котором Россия начнет войну против Европы

Как Эстония предупредила Россию?

Эстонский министр напомнил, что в октябре 2025 года военные у границы с Россией увидели так называемых "зеленых человечков". Речь идет о российских военных, которые были без официальных опознавательных знаков.

По его словам, это был не первый подобный инцидент, когда так замечали россиян, однако хоть это и не было ничем серьезным с российской стороны, на всякий случай тогда закрыли пункт пропуска через границу.

Мы наблюдаем за ними постоянно, имеем, в частности, много различных сообщений из Нарвы - пограничного города. Скажу прямо: если когда-то "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим. Последствия будут именно такими, здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать,

– заявил Маргус Цахкна.

Какая угроза существует для Эстонии?