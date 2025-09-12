Эстония ограничила воздушное движение на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025". Для страны нет прямой угрозы, но эти действия –превентивные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Эстонии. Таллинн решил ограничить полеты вблизи восточной границы.

Смотрите также Расслабляться не стоит: в ГПСУ рассказали о количестве военных во время учений "Запад-2025"

Что сделали в Эстонии для защиты от российских угроз?

В течение нескольких недель в Эстонии будут действовать временные ограничения воздушного движения. Такое решение позволит военным эффективно реагировать на возможные нарушения воздушной границы.

Военные учения в Беларуси активно продлятся до 16 сентября. Эстония на неопределенное время сделала бесполетную зону вблизи восточной границы. Ограничения здесь будут действовать ежедневно с 20:00 до 7:00.

Также сообщается, что военные оценили ситуацию с безопасностью в Эстонии и отметили, что непосредственной угрозы пока нет.

Однако частота воздушных инцидентов в этом регионе возросла из-за военных действий России против Украины,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить! В Беларуси начались военные учения с Россией "Запад-2025". К ним привлечены более 13 тысяч военнослужащих. Чтобы избежать обвинений в возможных эскалациях, руководство перенесло некоторые мероприятия вглубь территории Беларуси. Однако Украина, Польша, Литва и другие соседние страны серьезно следят за перемещениями войск и в случае опасности готовы отвечать.

Какие еще страны закрыли границу и воздушное пространство с Россией и Беларусью?