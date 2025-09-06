Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Что в Литве говорят о сиренах воздушной тревоги?

Министр внутренних дел Владислав Кондратович в эфире LRT RADIO рассказал, что Литва будет включать сирены воздушной тревоги, если в страну снова залетит дрон, что представляет опасность.

В случае вторжения, если будет установлено, что дрон может нести взрывчатку, вероятно, будет объявлен красный уровень тревоги. Если это произойдет, жители не должны удивляться – могут быть не только телефонные оповещения, но и сирены и другие средства предупреждения,

– говорит министр.

В то же время если военные определят, что дрон не представляет опасности или маловероятно, что он войдет на территорию Литвы, будет объявлен желтый уровень тревоги.

Кондратович отметил, что жители районов, над которыми потенциально может пролетать дрон, получат предупредительные сообщения с инструкциями, как действовать.

Российский дрон в Литве: что известно?