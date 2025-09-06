Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.

Дивіться також Без згоди Угорщини: Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС

Що в Литві кажуть про сирени повітряної тривоги?

Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович в ефірі LRT RADIO розповів, що Литва вмикатиме сирени повітряної тривоги, якщо до країни знову залетить дрон, що становить небезпеку.

У разі вторгнення, якщо буде встановлено, що дрон може нести вибухівку, ймовірно, буде оголошено червоний рівень тривоги. Якщо це станеться, мешканці не повинні дивуватися – можуть бути не лише телефонні сповіщення, а й сирени та інші засоби попередження,

– каже міністр.

Водночас якщо військові визначать, що дрон не становить небезпеки або малоймовірно, що він увійде на територію Литви, буде оголошено жовтий рівень тривоги.

Кондратович зазначив, що жителі районів, над якими потенційно може пролітати дрон, отримають попереджувальні повідомлення з інструкціями, як діяти.

Російський дрон у Литві: що відомо?