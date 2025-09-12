Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Эстонии. Таллинн решил ограничить полеты вблизи восточной границы.
Смотрите также Расслабляться не стоит: в ГПСУ рассказали о количестве военных во время учений "Запад-2025"
Что сделали в Эстонии для защиты от российских угроз?
В течение нескольких недель в Эстонии будут действовать временные ограничения воздушного движения. Такое решение позволит военным эффективно реагировать на возможные нарушения воздушной границы.
Военные учения в Беларуси активно продлятся до 16 сентября. Эстония на неопределенное время сделала бесполетную зону вблизи восточной границы. Ограничения здесь будут действовать ежедневно с 20:00 до 7:00.
Также сообщается, что военные оценили ситуацию с безопасностью в Эстонии и отметили, что непосредственной угрозы пока нет.
Однако частота воздушных инцидентов в этом регионе возросла из-за военных действий России против Украины,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить! В Беларуси начались военные учения с Россией "Запад-2025". К ним привлечены более 13 тысяч военнослужащих. Чтобы избежать обвинений в возможных эскалациях, руководство перенесло некоторые мероприятия вглубь территории Беларуси. Однако Украина, Польша, Литва и другие соседние страны серьезно следят за перемещениями войск и в случае опасности готовы отвечать.
Какие еще страны закрыли границу и воздушное пространство с Россией и Беларусью?
На днях Польша закрыла границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025" и возможных провокаций Минска. В ночь на 12 сентября поляки установили колючую проволоку и щиты на админгранице. Также страна до 9 декабря ограничила авиационное движение вдоль границы с Украиной и Беларусью.
Латвия также закрыла воздушное пространство над границей с Россией и Беларусью как минимум до 18 сентября. Кроме этого в случае атаки российскими дронами Литва будет включать сирены воздушной тревоги и предупреждать граждан об угрозе.