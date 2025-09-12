Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Эстонии. Таллинн решил ограничить полеты вблизи восточной границы.

Что сделали в Эстонии для защиты от российских угроз?

В течение нескольких недель в Эстонии будут действовать временные ограничения воздушного движения. Такое решение позволит военным эффективно реагировать на возможные нарушения воздушной границы.

Военные учения в Беларуси активно продлятся до 16 сентября. Эстония на неопределенное время сделала бесполетную зону вблизи восточной границы. Ограничения здесь будут действовать ежедневно с 20:00 до 7:00.

Также сообщается, что военные оценили ситуацию с безопасностью в Эстонии и отметили, что непосредственной угрозы пока нет.

Однако частота воздушных инцидентов в этом регионе возросла из-за военных действий России против Украины,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить! В Беларуси начались военные учения с Россией "Запад-2025". К ним привлечены более 13 тысяч военнослужащих. Чтобы избежать обвинений в возможных эскалациях, руководство перенесло некоторые мероприятия вглубь территории Беларуси. Однако Украина, Польша, Литва и другие соседние страны серьезно следят за перемещениями войск и в случае опасности готовы отвечать.

Какие еще страны закрыли границу и воздушное пространство с Россией и Беларусью?