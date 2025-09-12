Превентивні заходи: ще одна країна закрила повітряний простір після атаки дронів у Польщі
- Естонія обмежила повітряний рух на східному кордоні через російсько-білоруські навчання "Захід-2025".
- Навчання в Білорусі триватимуть до 16 вересня, для Естонії наразі загроз немає.
Естонія обмежила повітряний рух на тлі російсько-білоруських навчань "Захід-2025". Для країни немає прямої загрози, але ці дії – превентивні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Естонії. Таллінн вирішив обмежити польоти поблизу східного кордону.
Дивіться також Розслаблятися не варто: у ДПСУ розповіли про кількість військових під час навчань "Захід-2025"
Що зробили в Естонії для захисту від російських загроз?
Протягом кількох тижнів в Естонії діятимуть тимчасові обмеження повітряного руху. Таке рішення дозволить військовим ефективно реагувати на можливі порушення повітряного кордону.
Військові навчання у Білорусі активно триватимуть до 16 вересня. Естонія на невизначений час зробила безпольотну зону поблизу східного кордону. Обмеження тут діятимуть щоденно з 20:00 до 7:00.
Також повідомляється, що військові оцінили безпекову ситуацію в Естонії та зазначили, що безпосередньої загрози наразі немає.
Однак частота повітряних інцидентів у цьому регіоні зросла через військові дії Росії проти України,
– йдеться в повідомленні.
Варто зазначити! У Білорусі розпочалися військові навчання з Росією "Захід-2025". До них залучені понад 13 тисяч військовослужбовців. Аби уникнути звинувачень у можливих ескалаціях, керівництво перенесло деякі заходи вглиб території Білорусі. Однак Україна, Польща, Литва та інші сусідні країни серйозно стежать за переміщеннями військ та в разі небезпеки готові відповідати.
Які ще країни закрили кордон та повітряний простір з Росією й Білоруссю?
Днями Польща закрила кордон із Білоруссю через навчання "Захід-2025" і можливі провокації Мінська. В ніч проти 12 вересня поляки встановили колючий дріт та щити на адмінмежі. Також країна до 9 грудня обмежила авіаційний рух вздовж кордону з Україною та Білоруссю.
Латвія також закрила повітряний простір над кордоном з Росією та Білоруссю щонайменше до 18 вересня. Окрім цього у випадку атаки російськими дронами Литва вмикатиме сирени повітряної тривоги та попереджатиме громадян про загрозу.