Естонія обмежила повітряний рух на тлі російсько-білоруських навчань "Захід-2025". Для країни немає прямої загрози, але ці дії – превентивні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Естонії. Таллінн вирішив обмежити польоти поблизу східного кордону.

Що зробили в Естонії для захисту від російських загроз?

Протягом кількох тижнів в Естонії діятимуть тимчасові обмеження повітряного руху. Таке рішення дозволить військовим ефективно реагувати на можливі порушення повітряного кордону.

Військові навчання у Білорусі активно триватимуть до 16 вересня. Естонія на невизначений час зробила безпольотну зону поблизу східного кордону. Обмеження тут діятимуть щоденно з 20:00 до 7:00.

Також повідомляється, що військові оцінили безпекову ситуацію в Естонії та зазначили, що безпосередньої загрози наразі немає.

Однак частота повітряних інцидентів у цьому регіоні зросла через військові дії Росії проти України,

– йдеться в повідомленні.

Варто зазначити! У Білорусі розпочалися військові навчання з Росією "Захід-2025". До них залучені понад 13 тисяч військовослужбовців. Аби уникнути звинувачень у можливих ескалаціях, керівництво перенесло деякі заходи вглиб території Білорусі. Однак Україна, Польща, Литва та інші сусідні країни серйозно стежать за переміщеннями військ та в разі небезпеки готові відповідати.

Які ще країни закрили кордон та повітряний простір з Росією й Білоруссю?