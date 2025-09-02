Во вторник, 2 сентября, Дональд Трамп впервые за неделю появился на публике. В частности, американский президент прокомментировал слухи о своей смерти.

Он назвал их "фейковыми новостями". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию.

Смотрите также "Трамп исчез": американцы в сети распространяют теории о смерти президента США

Трамп появился в Белом доме 2 сентября

На фоне слухов об ухудшении здоровья и даже смерти американский президент, в конце концов, вышел к журналистам в Белом доме. Правда, выступление политика задержалось более чем на 30 минут.

Я два дня не давал пресс-конференций, и они сказали: "С ним что-то не так",

– жалуется Трамп.

Он объявил о переезде штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму, что запланировал еще во время своего первого президентского срока.

Кроме того, американский лидер сделал заявление о Владимире Путине: "Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них через несколько дней".

Слухи о смерти Трампа: последние новости