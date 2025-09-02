Трамп прокоментував чутки про свою смерть

У вівторок, 2 вересня, Дональд Трамп уперше за тиждень з'явився на публіці. Зокрема, американський президент прокоментував чутки про свою смерть.

Він назвав їх "фейковими новинами". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію.

Трамп з'явився в Білому домі 2 вересня

На тлі чуток про погіршення здоров'я та навіть смерть американський президент, зрештою, вийшов до журналістів у Білому домі. Щоправда, виступ політика затримався на понад 30 хвилин.

Я два дні не давав пресконференцій, і вони сказали: "З ним щось не так",

– скаржиться Трамп.

Він оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами, що запланував ще під час свого першого президентського терміну.

Окрім того, американський лідер зробив заяву про Володимира Путіна: "Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них за кілька днів".

Чутки про смерть Трампа: останні новини