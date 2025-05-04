Впервые с 2023 года: Си приедет к Путину на три дня

Си Цзиньпинь посетит Москву на "парад" к 9 мая. Последний раз лидер Китая был в России в марте 2023 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Укринформ.

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Что Си будет делать в России, кроме парада

Он посетит Россию с официальным визитом 7 – 10 мая. Конечно, Си примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины "победы" над нацистской Германией, о чем сообщили в Кремле.

Но кроме парада на 9 мая китайский лидер обсудит с Путиным развитие стратегического партнерства двух стран и подпишет ряд документов.

"В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня", – пообещали в Кремле.

Укринформ дал запрос в КНР относительно визита Си. В Китае не боятся возможных угроз.

Владимир Зеленский говорил, что Украина не может гарантировать безопасность гостям Путина.

Пекин подтвердил визит Си к Путину. Там хотят активно способствовать мирным переговорам, прекращению огня и завершению войны. Однако войну России против Украины все равно называют "украинским кризисом".

"Главным приоритетом сегодня является предотвращение эскалации напряженности, и все заинтересованные стороны должны достичь консенсуса и создать условия для достижения этой цели", – ответили журналистам.