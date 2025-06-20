"Принял пас": Израилю удалось хитростью заставить Трампа объединиться против Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Несмотря на официальные заявления, существуют основания полагать, что Соединенные Штаты не были проинформированы о планах Израиля по обстрелу Ирана. В то же время Израиль применил интересный подход для привлечения поддержки Дональда Трампа.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала сообщил, что США требовали не наносить удары по Ирану. Доказательством этого было то, что удары начались в ночь с четверга на пятницу, а на воскресенье были запланированы переговоры с представителем иранского МИД.

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Как Израилю удалось склонить Трампа на свою сторону

Переговоры должны были состояться в Омане. Таким был план Дональда Трампа, поэтому он не мог дать согласия на удары.

Но Израиль всегда ведет себя очень "мудро" в отношении США. Когда он действует вопреки воле американского президента – а такое случается часто – он все равно говорит, что это якобы и было волей президента США,

– сказал Михаил Шейтельман.

Он добавил, что когда произошла атака, уже через несколько дней в израильских СМИ начали появляться заявления, что, мол, Израиль договорился с американцами. Что они лишь делали вид, будто ведут переговоры с Ираном, чтобы отвлечь его внимание и нанести более точный и эффективный удар.

Но это уже израильтяне придумали задним числом – чтобы оправдать ситуацию, сохранить лицо Трампа и американской администрации. Мол, Израиль действовал якобы вопреки собственной воле. И Трамп этот пас принял,

– сказал Михаил Шейтельман.

Он отметил, что Трампу хочется выиграть какую-то "войну". Но он обещал своим избирателям не втягивать Америку в войны. Все войны для него – "чужие", как он ранее говорил о войне России против Украины.

Американцы против вмешательства США в конфликт

Поэтому когда Израиль нападал на Иран, Трамп, с одной стороны, придерживался обещания не вмешиваться, а с другой – хотел одержать политическую победу. Политтехнолог отметил, что ситуация сложная: 60% американских избирателей против участия США в этой войне, только 18% – за. Поддержка – очень низкая.

"Если бы Трамп был уверен, что вот сейчас он начнет войну, нанесет удар по какому-то бункеру, а на следующий день Иран капитулирует – он бы, конечно, "вписался". Потому что народ не успел бы разочароваться, как уже праздновал бы победу. Но такой уверенности нет. Начнешь войну – а она затянется еще на 15 лет", – сказал Михаил Шейтельман.

Он напомнил, что аналогичная ситуация уже была с Израилем в Ливане. В 1982 году Израиль вошел в Ливан, чтобы бороться с Организацией освобождения Палестины. План был прост: зайти на 20 км в зону безопасности, чтобы с территории Ливана не обстреливали север Израиля. Это называлось "Мир для Галилеи", ведь Галилея – это северная часть Израиля.

Впрочем, израильские войска "увлеклись" и дошли до столицы Ливана – Бейрута. Захватили город, назначили новое правительство, но его ставленников быстро убили местные. И вместо двухнедельной спецоперации война длилась с 1982-го вплоть до 2000 года – 18 лет. Так может обернуться и война с Ираном. И именно этого Трамп не хочет.