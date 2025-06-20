Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу повідомив, що США вимагали не завдавати ударів по Ірану. Доказом цього було те, що удари почалися в ніч із четверга на п'ятницю, а на неділю були заплановані переговори з представником іранського МЗС.

Дивіться також Іран запустив серію ракет по Ізраїлю

Як Ізраїлю вдалося схилити Трампа на свій бік

Переговори мали відбутися в Омані. Таким був план Дональда Трампа, тому він не міг дати згоди на удари.

Але Ізраїль завжди поводиться дуже "мудро" щодо США. Коли він діє всупереч волі американського президента – а таке трапляється часто – він усе одно каже, що це нібито й було волею президента США,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він додав, що коли сталася атака, вже за кілька днів в ізраїльських ЗМІ почали з'являтися заяви, що, мовляв, Ізраїль домовився з американцями. Що вони лише робили вигляд, ніби ведуть переговори з Іраном, щоб відвернути його увагу й завдати більш точного й ефективного удару.

Але це вже ізраїльтяни вигадали заднім числом – щоб виправдати ситуацію, зберегти обличчя Трампа та американської адміністрації. Мовляв, Ізраїль діяв нібито всупереч власній волі. І Трамп цей пас прийняв,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він зазначив, що Трампу хочеться виграти якусь "війну". Але він обіцяв своїм виборцям не втягувати Америку у війни. Всі війни для нього – "чужі", як він раніше говорив про війну Росії проти України.

Американці проти втручання США у конфлікт

Тож коли Ізраїль нападав на Іран, Трамп, з одного боку, дотримувався обіцянки не втручатися, а з іншого – хотів здобути політичну перемогу. Політтехнолог зазначив, що ситуація складна: 60% американських виборців проти участі США у цій війні, лише 18% – за. Підтримка – дуже низька.

"Якби Трамп був упевнений, що от зараз він почне війну, нанесе удар по якомусь бункеру, а на наступний день Іран капітулює – він би, звісно, "вписався". Бо народ не встиг би розчаруватись, як уже святкував би перемогу. Але ж такої впевненості немає. Почнеш війну – а вона затягнеться ще на 15 років", – сказав Михайло Шейтельман.

Він нагадав, що аналогічна ситуація вже була з Ізраїлем у Лівані. У 1982 році Ізраїль увійшов у Ліван, щоб боротися з Організацією визволення Палестини. План був простий: зайти на 20 км у зону безпеки, щоб із території Лівану не обстрілювали північ Ізраїлю. Це називалося "Мир для Галілеї", адже Галілея – це північна частина Ізраїлю.

Втім, ізраїльські війська "захопилися" і дійшли до столиці Лівану – Бейрута. Захопили місто, призначили новий уряд, але його ставлеників швидко вбили місцеві. І замість двотижневої спецоперації війна тривала з 1982-го аж до 2000 року – 18 років. Отак може обернутись і війна з Іраном. І саме цього Трамп не хоче.