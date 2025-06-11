Действия Дональда Трампа в отношении войны в Украине выглядят неоднозначно. Отсутствие четкой поддержки страны, борющейся за независимость, беспокоит часть американцев.

Член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала заявил, что сомнительное посредничество Дональда Трампа в войне России против Украины является унизительным для американцев. Особенно – для эмигрантов, которые выбрали эту страну за то, что она всегда боролась за оказание помощи народам, стремящихся к свободе и независимости.

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Политическая нерешительность Трампа ему вредит

Таким народом сейчас являются украинцы.

"Вот это "посредничество" сегодня оборачивается против самого Трампа – унизительно, оскорбительно. Владимир Путин постоянно плюет ему в лицо. Вот вам и посредничество. К чему оно привело? К позору! Когда Трамп вдруг заявляет: "Ой, если ни о чем не договорятся – я махну рукой, отойду в сторону"", – сказал Борис Пинкус.

Он добавил, что Владимир Путин не хотел бы, чтобы Трамп вышел из этого соглашения. Российскому диктатору очень нравится, что Трамп ему подыгрывает.

Он объяснил, что американский народ не позволит свернуть поддержку Украины. 54% американцев, а также две трети сенаторов и конгрессменов – за помощь Украине, за санкции против России и за предоставление Украине оружия.

Я бы вообще хотел, чтобы Трамп, посрамленный, вышел из этого соглашения. Чтобы сказал: "Все. Мне не нужна такая сделка. Я вижу, кто виноват. Я вижу, кто делает это на украинской земле. Я полностью на стороне жертвы – на стороне Украины". Так должно быть,

– сказал Пинкус.

Он добавил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц, в отличие от других лидеров европейских стран, побывавших в Овальном кабинете за последние 2 – 3 месяца, единственный говорил четко о позиции Европы и отношении к России. Мерц отметил: агрессор – это Путин, а жертва – это Украина. Его популярность в США выросла после его выступления. В США он набрал 68% поддержки – именно благодаря своей четкой позиции по Украине.

Он добавил, что положение Трампа сейчас сложное – как снаружи, за пределами США, так и внутри страны. Ситуация в Лос-Анджелесе – они создают новую головную боль. Он должен как можно скорее показать избирателям, что они не зря за него голосовали – хотя бы начав оказывать помощь Украине.