Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Мерца во время встречи с Трампом в четверг, 5 июня.

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Кто действительно может остановить войну

Фридрих Мерц заявил, что он соглашается с Дональдом Трампом по поводу этой войны и "того, насколько она ужасна".

По словам политика, они ищут способы остановить ее как можно быстрее.

Я сказал президенту перед тем, как мы сюда зашли, что он является ключевым лицом в мире, которое сейчас действительно может это сделать, оказывая давление на Россию. Мы еще вернемся к этой дискуссии позже, чтобы обсудить, как мы можем действовать совместно – европейцы и американцы. Я считаю, что мы все обязаны что-то с этим сделать сейчас, чтобы остановить эту войну после трех с половиной лет, что действительно ужасно,

– подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии также отметил, что ФРГ стоит на стороне Украины и пытается усилить ее способность противостоять российской агрессии.

Моя личная позиция четкая: мы – на стороне Украины и пытаемся сделать их все сильнее, чтобы заставить Путина остановить эту войну.

– подытожил Фридрих Мерц.

К слову, во время встречи с канцлером Германии Дональд Трамп заявил, что Россия ответит на атаку по авиабазам, которую СБУ осуществила 1 июня. По словам президента США, он якобы отговаривал Путина от ответа на операцию "Паутина", ведь ему это "не нравится".