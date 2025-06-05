Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Мерца під час зустрічі з Трампом у четвер, 5 червня.

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Хто справді може зупинити війну

Фрідріх Мерц заявив, що він погоджується з Дональдом Трампом щодо цієї війни та "того, наскільки вона жахлива".

За словами політика, наразі вони шукають способи зупинити її якнайшвидше.

Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи тиск на Росію. Ми ще повернемося до цієї дискусії пізніше, щоб обговорити, як ми можемо діяти спільно – європейці та американці. Я вважаю, що ми всі маємо обов'язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що є справді жахливим,

– підкреслив Мерц.

Канцлер Німеччини також наголосив, що ФРН стоїть на боці України й намагається посилити її здатність протистояти російській агресії.

Моя особиста позиція чітка: ми – на боці України і намагаємося зробити їх дедалі сильнішими, щоб змусити Путіна зупинити цю війну,

– підсумував Фрідріх Мерц.

До слова, під час зустрічі з канцлером Німеччини Дональд Трамп заявив, що Росія дасть відповідь на атаку по авіабазах, яку СБУ здійснила 1 червня. За словами президента США, він нібито відмовляв Путіна від відповіді на операцію "Павутина", адже йому це "не подобається".