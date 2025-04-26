Ситуация остается опасной: выход Индии из соглашения о воде будет иметь катастрофические последствия

Если Индия выйдет из соглашения о реке Инд, это станет катастрофой для Пакистана. Ведь 70% его гидроэлектроэнергии страны зависит от этой реки.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала вице-президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Евгения Федотова. Она объяснила, что Пакистан – аграрная страна, и без воды не сможет орошать свои земли и кормить население.

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Что поможет "потушить" конфликт

Всемирный банк, который в свое время помог заключить соглашение по реке Инд, подчеркивает ее гуманитарное значение.

Индия пока не открыла шлюзы дамбы. Это гораздо более серьезный шаг, чем просто снять обвинения. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что будет преследовать террористов где угодно. Поэтому пока Индия не восстановит доступ Пакистана к воде, ситуация остается очень опасной,

– сказала Евгения Федотова.

Она добавила, что восстановление поставок воды из Инда может стать первым шагом к снижению напряжения. Сейчас несколько стран выразили готовность выступить посредниками между Индией и Пакистаном. Среди них – Иран.

Иран имеет хорошие контакты с обеими сторонами и может помочь уменьшить религиозное напряжение, поскольку индийская сторона заявляет, что нападение совершили мусульмане, а среди жертв были туристы-индуисты.

Для Индии очень важно, чтобы все виновные были наказаны. Уже известно о четырех подозреваемых: двое пакистанцев и двое индийцев. Если Пакистан и Индия обменяются информацией и все причастные к нападению будут наказаны, это может помочь снизить напряжение,

– сказала Федотова.

Она подытожила, что если Пакистан прекратит поддерживать сепаратистские настроения в регионе, Индия, вероятно, согласится возобновить сотрудничество в рамках соглашения о реке Инд. Вода и электричество здесь критически важны, и восстановление соглашения поможет обеспечить стабильность в регионе на несколько лет.

К слову, 22 апреля 2025 года в Пахалгаме (Кашмир) произошел теракт: погибли 26 индийских туристов. Ответственность взяла на себя группировка The Resistance Front, связана с пакистанской Lashkar-e-Taiba. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов.